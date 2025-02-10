14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
العثور على جثتين وإنقاذ 230 مهاجرا شمال فرنسا
Lebanon 24
10-02-2025
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثرت السلطات الفرنسية، الأحد، على جثتين في شاطئ شمال البلاد، فيما أنقذت 230 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور مضيق با دو كاليه إلى إنكلترا.
وتم العثور على الجثة الأولى في شاطئ تيرمينوس بمدينة بيرك عند الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي، تلاها العثور على جثة ثانية على بعد 300 متر بعد نحو ساعتين.
Advertisement
ورجحت السلطات أن يكون الضحيتان مهاجرين حاولا الصعود إلى قارب.
في الوقت ذاته، تم إنقاذ 41 شخصا حاولوا عبور القناة دون جدوى.
وشهد اليوم نفسه عدة محاولات لعبور المضيق، أسفرت عن إنقاذ 230 مهاجرا في البحر، وفقا لتقرير مديرية البحرية في المانش وبحر الشمال. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
Lebanon 24
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
08:28 | 2025-02-09
09/02/2025 08:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
12:00 | 2025-02-09
09/02/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاداته للادارة السورية الجديدة.. ممثل سوري شهير يُثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد انتقاداته للادارة السورية الجديدة.. ممثل سوري شهير يُثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
08:46 | 2025-02-09
09/02/2025 08:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
13:00 | 2025-02-09
09/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يؤثر أحمد الشرع على "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هكذا يؤثر أحمد الشرع على "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
14:00 | 2025-02-09
09/02/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:50 | 2025-02-10
نيبينزيا يعلق على خطط واشنطن بخصوص غرينلاند وبنما
04:14 | 2025-02-10
بزشكيان: استعداد أميركا للمفاوضات غير "صادق"
04:11 | 2025-02-10
منظمة التحرير: موقف السعودية تجاه فلسطين راسخ وواحد في السر والعلن
03:55 | 2025-02-10
إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز
03:48 | 2025-02-10
محادثات لتمديد هدنة غزة.. اليكم ما يجري في الكواليس
03:30 | 2025-02-10
تقرير لـ"The Guardian": الثورة السورية على المحك وعلى الغرب رفع العقوبات الآن
فيديو
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
10/02/2025 11:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
10/02/2025 11:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
10/02/2025 11:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24