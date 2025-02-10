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العثور على جثتين وإنقاذ 230 مهاجرا شمال فرنسا

Lebanon 24
10-02-2025 | 00:40
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عثرت السلطات الفرنسية، الأحد، على جثتين في شاطئ شمال البلاد، فيما أنقذت 230 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور مضيق با دو كاليه إلى إنكلترا.

وتم العثور على الجثة الأولى في شاطئ تيرمينوس بمدينة بيرك عند الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي، تلاها العثور على جثة ثانية على بعد 300 متر بعد نحو ساعتين.
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ورجحت السلطات أن يكون الضحيتان مهاجرين حاولا الصعود إلى قارب.

في الوقت ذاته، تم إنقاذ 41 شخصا حاولوا عبور القناة دون جدوى.

وشهد اليوم نفسه عدة محاولات لعبور المضيق، أسفرت عن إنقاذ 230 مهاجرا في البحر، وفقا لتقرير مديرية البحرية في المانش وبحر الشمال. (الحرة)
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