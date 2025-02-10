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عربي-دولي

ترامب مدافعاً عن ماسك: لا يكسب شيئاً

Lebanon 24
10-02-2025 | 01:27
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بعد انتقادات تلقاها فريق إيلون ماسك جراء تدخلاتهم وإغلاق برامج حكومية وإلغاء وكالة بأكملها، أكد الرئيس دونالد ترامب خططه لتوجيه ماسك، للتحقيق في وزارتي التعليم والدفاع (البنتاغون) بشأن الإنفاق الباهظ.
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وأوضح الرئيس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن رجل الأعمال الملياردير كان حليفا جديرا بالثقة في الوفاء بوعده بخفض البيروقراطية.
 
وقال ترامب: "إنه لا يكسب أي شيء. في الواقع، أتساءل كيف يمكنه تخصيص الوقت لذلك".

كما تابع "سأخبره قريبا جدا ... أن يذهب للتحقق من وزارة التعليم. سيجد نفس الشيء. ثم سأذهب إلى الجيش. دعونا نتحقق من الجيش. سنجد مليارات ومئات المليارات من الدولارات من الاحتيال والإساءة، وقد انتخبني الناس على هذا الأساس". (العربية)
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