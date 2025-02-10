للاسبوع الثاني.. اسرائيل تضيق الخناق على الضفة الغربية

للأسبوع الثاني على التوالي، واصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماتها في مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، بالضفة الغربية.



وفيما تصاعدت العمليات العسكرية، فرضت القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على المدينة ما فاقم من معاناة السكان.

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كما دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، في الوقت الذي نفذت عمليات اقتحام واسعة للمنازل وسط إطلاقها الرصاص الحي، وسماع أصوات انفجارات ضخمة خاصة في مخيم نور شمس، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وفق ما أفادت الوكالة الفلسطينية اليوم الإثنين.



مداهمات وتدمير

كذلك فرضت حصارا مشددا على مخيم نور شمس، ومنعت السكان من مغادرته، وسط مداهمة المنازل في حارات جبل النصر، وجبل الصالحين، والمنشية، وحولتها لثكنات عسكرية.



إلى ذلك، ألحقت الجرافات الإسرائيلية دمارا واسعا في البنية التحتية في شارع نابلس الذي يصل مخيم نور شمس ببلدة عنبتا مرورا بدوار بلعا شرق المحافظة، بالتزامن مع تجريف وتدمير كبير للبنية التحتية عند مداخل مخيم نور شمس وفي حاراته