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عربي-دولي

إيرلندا.. هجوم بسلاح أبيض في دبلن

Lebanon 24
10-02-2025 | 02:01
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أفادت صحيفة "آيرش تايمز" بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بعد تعرضهم لهجوم بسلاح أبيض في وسط مدينة دبلن، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المهاجم.

وذكرت الصحيفة نقلا عن الشرطة المحلية أنه "تم احتجاز شخص واحد يشتبه بتنفيذه الهجوم، بعد أن تعرض ثلاثة أشخاص لإصابات ناجمة عن طعنات في منطقة ستونيبيتر في دبلن، ظهر يوم الأحد".
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وأوضحت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث يعاني اثنان منهم من إصابات خطيرة ولكنها لا تهدد حياتهم، بينما أصيب الثالث بإصابات أقل خطورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم استخدم سكين مطبخ في الهجوم، وأن الضحايا تم اختيارهم بشكل عشوائي على ما يبدو، وبحسب التقارير، فقد تعرض أحد الضحايا للهجوم عند عتبة منزله بعد عودته إلى المنزل.

ونقلت "آيرش تايمز" عن مصادرها أن الشرطة لا تملك أي أدلة تشير إلى أن الهجوم له دوافع إرهابية.

ودعت الشرطة الإيرلندية في بيان رسمي أي مواطن تواجد في موقع الحادث إلى الإدلاء بشهادته حول الواقعة، وإرسال أي صور أو مقاطع فيديو متوفرة لتسهيل عمليات التحقيق.

ونفت مصادر في الشرطة أي شائعات تشير إلى وجود مشتبه به آخر لا يزال طليقا.

ويعتقد أن حوادث الطعن وقعت في ثلاثة مواقع مختلفة في دبلن، وهي: الطريق الدائري الشمالي، وطريق أوكسمانتون، وشارع كارنيو.

وبحسب الصحيفة، تقوم الشرطة حاليا بزيارة المنازل لإجراء مقابلات مع السكان والحصول على لقطات من كاميرات الأبواب أو الهواتف المحمولة التي قد تكون التقطت الهجمات. (روسيا اليوم)
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