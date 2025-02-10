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عربي-دولي

وزير خارجية فرنسا: سنرد على إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية

Lebanon 24
10-02-2025 | 02:25
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، إن فرنسا ستدعو الاتحاد الأوروبي للرد على أحدث إعلان للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وقال بارو لقناة تي.إف 1 إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين يجب ألا يترددوا في الدفاع عن مصالحهم في مواجهة تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية.
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وكان ترامب قال، أمس الأحد، إنه سيعلن غدا (اليوم) عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.

وأضاف ترامب أنه سيعلن أيضا عن رسوم جمركية في إطار إجراءات متبادلة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرسوم الجمركية الجديدة ستضاف إلى الرسوم الحالية على الصلب والألومنيوم.

وفرض ترامب خلال فترة ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه منح لاحقا العديد من الشركاء التجاريين حصصا معفاة من الرسوم، ومن بينها كندا والمكسيك والبرازيل.

ومدد الرئيس السابق جو بايدن تلك الحصص لتشمل بريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، وانخفضت استفادة الولايات المتحدة من السعة الإنتاجية لمصانع الصلب في السنوات القليلة الماضية.

وأعلن ترامب يوم الجمعة أنه سيفرض رسوما على كثير من الدول هذا الأسبوع. ولم يحدد تلك الدول، لكنه قال إن الرسوم ستفرض "حتى نحظى بمعاملة متساوية مع الدول الأخرى".

وتتسق هذه الخطوة مع وعد ترامب في حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية تعادل الرسوم التي يفرضها الشركاء التجاريون على الصادرات الأميركية. (سكاي نيوز)
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