في شهرين.. إسرائيل شيّدت تسعة مواقع عسكرية "دائمة" في سوريا

إلى جانب الضربات المتقطعة التي وجهتها مؤخراً على مواقع عدة على الحدود السورية اللبنانية، ومئات الضربات التي طالت مراكز عسكرية وقواعد للجيش السوري السابق، أرست القوات الإسرائيلية التي توغلت ضمن المنطقة العازلة في سوريا قواعد عسكرية.

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فقد شيد الجيش الإسرائيلي تسعة مواقع عسكرية "دائمة" داخل الأراضي السورية في إطار ما أسماه عملية "سهم الباشان" التي أطلقها قبل شهرين، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

فمن جبل الشيخ حتى مثلث الحدود في جنوب الجولان، امتدت هذه القواعد التي بنيت بشكل يشي أنها دائمة، حسب مصادر عسكرية إسرائيلية. إذ جهزت بكل ما يلزم لمواجهة الظروف المناخية القاسية، خاصة خلال فصل الشتاء.



كما صممت كمراكز مراقبة وتأمين للمنطقة العازلة بين سوريا وهضبة الجولان، والتي أصبحت تشكل شريطا أمنيًا يحمي المنطقة الشمالية الشرقية لإسرائيل.



إلى جانب ذلك، عمدت القوات الإسرائيلية إلى محاولة توطيد علاقاتها بسكان القرى السورية المجاورة، مع الحرص على تقليل الاحتكاك المباشر بهم.

فيما حاول الجيش الإسرائيلي تجنب التواجد داخل تلك القرى قدر الإمكان، من أجل تجنب استفزاز الأهالي.



إلا أن ذلك لم يمنع سكان تلك القرى من الشعور بالقلق حول مدى تواجد تلك القوات الإسرائيلية. (العربية)