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"القتل وليس الاعتقال".. الجيش الإسرائيلي يوسع أوامر إطلاق النار بالضفة الغربية

Lebanon 24
10-02-2025 | 03:18
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كشف جنود إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" أن قيادة المنطقة الوسطى وسعت أوامر إطلاق النار بالضفة ما زاد من عدد القتلى المدنيين.


وقال أحد قادة الوحدات بالجيش للصحيفة إن "التغيير في الأوامر مصدره قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط وقائد فرقة الضفة يكي دولف".
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وذكر جنود إسرائيليون شاركوا بعملية الضفة أن "أوامر إطلاق النار واسعة وسهلت على الجنود الضغط على الزناد"، مؤكدين أن "قائد المنطقة الوسطى سمح بإطلاق النار بقصد القتل في الضفة دون اللجوء إلى الاعتقال".

وأشار مصدر أمني للصحيفة إلى أن "ارتفاع عدد القتلى غير المسلحين في الضفة مؤخرا غير اعتيادي".

وبدأ الجيش الاسرائيلي فجر الأحد حملة عسكرية واسعة في مخيم نور شمس في شمال الضفة الغربية الذي يقطنه نحو 13 ألف نسمة، في الوقت الذي ينفذ عملية عسكرية مماثلة في مخيمي طولكرم وجنين القريبين.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من  تشرين الاول 2023.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل ما لا يقل عن 885 فلسطينيا، بنيران القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية منذ ذلك التاريخ.

كذلك، قتل ما لا يقل عن 32 إسرائيليا، بعضهم عسكريون، في هجمات فلسطينية أو مواجهات خلال العمليات الإسرائيلية في المنطقة خلال الفترة نفسها، وفق أرقام إسرائيلية رسمية. (روسيا اليوم)
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