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الكرملين حول خطة ترامب للسيطرة على غزة: علينا أن ننتظر التفاصيل

Lebanon 24
10-02-2025 | 05:50
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قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم، إنها تنتظر المزيد من التفاصيل حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وكان ترامب قال أمس الأحد إنه ملتزم بـ"شراء غزة" وتملكها، لكنه قد يسمح لدول أخرى بالشرق الأوسط بإعادة بناء مناطق من القطاع الذي مزقته الحرب.
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وردا على سؤال حول خطة ترامب، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن هناك عددا كبيرا من السكان يعيشون في غزة.
وأوضح الكرملين أن "2.1 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.. وهذا هو المهم". (سكاي نيوز)




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