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موسى أبو مرزوق: حديث ترامب عن تهجير الفلسطينيين مجرد بالونات سياسية

Lebanon 24
10-02-2025 | 05:40
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لم تنطلق بعد، وذلك بسبب إخلال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموعد بعدما سافر إلى الولايات المتحدة الأميريكة.
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وأضاف في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "في الوقت الحالي نتابع تطبيق المرحلة الأولى من خروقات ومشاكل تحتاج لمتابعة وتفسير".

في المقابل توقع أبو مرزوق أن تمضي المفاوضات بكل عادي وأن تأخد مسارها الطبيعي.

وكشف المسؤول في حركة حماس، أن "مروان البرغوثي وأحمد سعدات هما على رأس قائمة الأسرى الذين نطالب بهم في المرحلة الثانية".

وبشأن محور نتساريم قال أبو مرزوق: "أنا غير متأكد من وجود أميركيين في المحور وما هو موجود أفراد مصريون وقطريون".

وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد شيء ملموس من توافق وطني بشأن إدارة قطاع غزة، مؤكدا أن "مصر اقترحت تشكيل لجنة من كفاءات وطنية لإدارة القطاع والسلطة رفضت".

وتعليقا على خطة ترامب لتهجير سكان غزة أكد المتحدث أنه" لا يوجد لدى ترامب خطة أميركية على الأرض وحديثه عن تهجير الفلسطينيين مجرد بالونات سياسية أعلنت الدول العربية والمجتمع الدولي رفضها".
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