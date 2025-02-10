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إسرائيل تعتقل 580 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال كانون الثاني

Lebanon 24
10-02-2025 | 07:35
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قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى في فلسطين، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 580 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة خلال كانون الثاني المنصرم، أغلبهم بمدينة جنين ومخيمها.

جاء ذلك في بيان مشترك لنادي الأسير (غير حكومي)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسة الضمير (غير حكومية)، وصل الأناضول نسخة منه.
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وذكر التقرير أنه خلال يناير تم تسجيل "نحو 580 حالة اعتقال من الضفة، كانت أعلاها في جنين ومخيمها"، التي تشهد عدواناً منذ 21 يوماً.

وأوضح أن من بين المعتقلين 17 سيدة، و60 طفلا، كما طالت عمليات التحقيق الميداني المتصاعدة مئات من المواطنين.

كما بيّن التقرير أن 4 معتقلين استشهدوا خلال كانون الثاني الماضي.

وذكر أنه وحتى تاريخ وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 كانون الثاني 2025، بلغ عدد حالات الاعتقال خلال حرب الإبادة بالضفة 14 ألف و500.

ومن بين المعتقلين بحسب التقرير ذاته، 455 سيدة و1115 طفلا. (الاناضول)
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