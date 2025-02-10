هبوط اضطراري ووفاة أحد المسافرين... إليكم ما حدث في مطار عربيّ

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أفاد مصدر أمني عن هبوط اضطراري لإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي.وقال المصدر إن "طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية هبطت اضطراريًا في مطار بغداد الدولي بعد وفاة أحد المسافرين على متنها".وأضاف أن "الطائرة كانت متوجهة من مطار البصرة الدولي إلى أربيل"، مشيرًا إلى أنه "تم إنزال المسافرين في مطار بغداد واستدعاء فرق الإسعاف لنقل المتوفى". (السومرية نيوز)