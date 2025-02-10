الأمم المتحدة: "الدعم السريع" تمنع وصول المساعدات الإنسانية بدارفور

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اتهمت الأمم المتحدة، الاثنين، قوات "الدعم السريع" بمنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين في السودان، وخاصة إقليم دارفور (غرب).ومنذ نيسان 2023 يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان كليمنتاين سلامي نكويتا، في بيان: "أود أن ألفت الانتباه إلى استمرار العوائق أمام العمليات الإنسانية في السودان، وخاصة في منطقة دارفور، حيث يتصاعد انعدام الأمن الغذائي والمعاناة على نطاق واسع".وتابعت: "تتطلب الأزمة الإنسانية الوصول العاجل ودون عوائق إلى المساعدات، إلا أن القيود المستمرة والعقبات البيروقراطية التي تفرضها الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، التابعة لقوات الدعم السريع، تمنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى مَن هم في أمس الحاجة إليها". (روسيا اليوم)