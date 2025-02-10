نتنياهو يتعرض للتوبيخ خلال إلقاء كلمته بالكنيست.. وفيديو يوثق

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لموجة من المقاطعة والانتقادات الحادة خلال إلقائه كلمة في الكنيست الإسرائيلي، حيث قوبلت كلمته بأصوات معارضة ترتفع فيها النبرة مستنكرة تصرفاته.

وفي أجواء مشحونة، انطلقت إحدى النائبات، ميراف بن أري، لتوجه له كلمات قاسية، مطالبة إياه بالتنحي عن منصبه، قائلة: "ما الذي يجب فعله حتى تغادر بالفعل؟ لقد سئمت من سماعك".