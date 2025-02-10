نتنياهو يتعرض للتوبيخ خلال إلقاء كلمته بالكنيست.. وفيديو يوثق

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لموجة من المقاطعة والانتقادات الحادة خلال إلقائه كلمة في الكنيست الإسرائيلي، حيث قوبلت كلمته بأصوات معارضة ترتفع فيها النبرة مستنكرة تصرفاته.
وفي أجواء مشحونة، انطلقت إحدى النائبات، ميراف بن أري، لتوجه له كلمات قاسية، مطالبة إياه بالتنحي عن منصبه، قائلة: "ما الذي يجب فعله حتى تغادر بالفعل؟ لقد سئمت من سماعك".
هذا التوبيخ جاء في وقت حساس بالنسبة لنتنياهو، الذي واجه أيضًا انتقادات واسعة من نواب آخرين اتهموه بمحاولة إفشال جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو الملف الذي يشكل نقطة احتكاك كبيرة داخل الحكومة. وفي رد فعل مباشر على هذه الهجمات، قال نتنياهو: "ما يجب فعله هو الفوز في الانتخابات"، في محاولة لتأكيد بقاءه في منصبه رغم الضغوط المتزايدة.
التوترات في الجلسة لم تقتصر على الكلمات القاسية فقط، بل امتدت إلى تهديدات من نتنياهو بطرد النواب الذين يهاجمونه، وهو ما يعكس الأزمة السياسية التي يمر بها في الداخل الإسرائيلي. (سكاي نيوز)