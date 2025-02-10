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عربي-دولي

قرارات مفاجئة جديدة لترامب.. تعليق عمل وكالة حماية المستهلك المالي

Lebanon 24
10-02-2025 | 13:22
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أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موظفي وكالة حماية المستهلك المالي الأميركية بأنها بصدد إغلاق مقرّها موقتا وتعليق كل أعمالها.

في الرسالة الموجّهة إلى الموظفين، قال راسل فوت المدير بالوكالة لمكتب حماية المستهلك المالي إن مكتب الهيئة في واشنطن سيُغلق في هذا الأسبوع طالبا من الموظفين عدم الحضور.
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وقال فوت، المدير الجديد لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض ومهندس الخطة المحافظة المعروفة باسم "مشروع 2025" لإصلاح الحكومة الفيدرالية "من فضلكم لا تؤدوا أي مهام عمل".

وشدّد فوت على أن الموظفين سيحتاجون إلى الحصول على إذن كتابي منه قبل القيام بأي عمل من الآن فصاعدا، في ما عدا ذلك سيتعيّن عليهم "التوقف عن أداء أي مهمة عمل".

 أنشئ مكتب حماية المستهلك المالي في العام 2011، في أعقاب الأزمة المالية الكبرى العام 2008، وهو مكلّف حماية المستهلكين الأميركيين من أي تجاوزات للشركات. (سكاي نيوز) 
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