بعد وقف تبادل الأسرى.. وزير إسرائيلي يدعو لهجوم واسع من الجو والبر على غزة!

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وقال بن غفير: "الرد الوحيد على بيان حماس يجب أن يكون هجوما ناريا واسعا من الجو والبر ووقف كل أشكال المساعدات لغزة".وكان قد أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. (روسيا اليوم)