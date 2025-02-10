سوريا تحدد الموعد الأخير لتسوية أوضاع التابعين للأسد وتُهدد بالمحاسبة

حددت وزارة الداخلية السورية يوم 20 شباط الجاري، كآخر أجل لتسوية جميع العاملين السابقين في مؤسسات نظام بشار الأسد، ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث.





وجاء في بيان وزارة الداخلية "إلى جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث، نعلمكم بأن المهلة المحددة لإجراء تسوية أوضاعكم تنتهي بتاريخ 20/2/2025، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ".

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