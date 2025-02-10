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عربي-دولي

رسميًا.. الرئيس الفلسطيني يصدر مرسومًا بإلغاء دفع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى

Lebanon 24
10-02-2025 | 14:14
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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما يلغي من خلاله نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

كما أفادت مصادر فلسطينية، أن عباس ألغى القوانين التي بموجبها يتم تحويل الرواتب الشهرية لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات الشهداء.
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وقالت المصادر، إنه وعلى إثر هذا القرار سيتم إيجاد آلية بمسمى جديد لحل هذه القضية.

وبدوره نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول فلسطيني قوله: "أبلغنا الإدارة الأميركية بقرار الرئيس عباس وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء". (سكاي نيوز) 
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