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صحيفة التلغراف: إدارة ترامب توقف خطة السلام في أوكرانيا!

Lebanon 24
10-02-2025 | 16:27
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أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت تطوير خطة لتسوية الصراع في أوكرانيا من أجل أخذ رأي الحلفاء الأوروبيين بعين الاعتبار.
وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية: "علقت إدارة دونالد ترامب تطوير خطتها للسلام في أوكرانيا لإفساح المجال لأوروبا للمشاركة في طاولة المفاوضات".
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ووفقا للصحيفة، وعد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بإجراء مفاوضات فردية مع حلفاء "الناتو" قبل الانتهاء من العمل على المشروع.

وأكد أنه سيبحث آراء الحلفاء حول الشكل الذي يجب أن تأخذه الخطة، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه حكومات الدول الأخرى في عملية السلام.

وبحسب معلومات من مصادر لم تسمها الصحيفة، أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى أوكرانيا للشركاء الأوروبيين أن الولايات المتحدة ترغب في تعزيز موقف أوكرانيا في أي مفاوضات مع روسيا. (روسيا اليوم)
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