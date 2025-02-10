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عربي-دولي
نائب فرنسي من أصول جزائرية يستقيل من حزب أسسه ماكرون.. ما السبب؟
Lebanon 24
10-02-2025
|
16:46
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أعلن النائب الفرنسي من أصول جزائرية، بلخير بلحداد، استقالته من حزب النهضة الذي أسسه الرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجا على تعديل قانون "حق الأرض" في إقليم "مايوت".
وكان البرلمان الفرنسي صادق الخميس على تعديل القانون في جزيرة مايوت، فارضا أن يكون الوالدان قد أقاما لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الإقليم حتى يتمكن مولودهما هناك من الحصول تلقائيا على الجنسية الفرنسية.
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وأُقر هذا التعديل بدعم من حزب "الجمهوريون"، وأثار حينها جدلا واسعا خاصة بين أعضاء الأغلبية الرئاسية في فرنسا.
بلخير بلحداد، الذي كان عضوا في مجموعة "معًا من أجل الجمهورية" النيابية التابعة لحزب ماكرون، اعتبر أن هذا القانون "يُقحم الأغلبية في خطاب اليمين المتطرف".
وقال في تصريحات إعلامية الأحد "ما يزعجني هو أننا نعتمد لغة الخطاب اليميني المتطرف، التي تلقي بمشكلات المجتمع على عاتق الأجانب، العرب، والسود".
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