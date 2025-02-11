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عربي-دولي

قاضٍ ثالث يوقف أمر ترامب بشأن منح الجنسية بالولادة

Lebanon 24
11-02-2025 | 00:02
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أوقف قاضٍ فيدرالي في ولاية نيو هامبشاير الأميركية، الاثنين، الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتضمن إنهاء حق منح الجنسية بالولادة، ليصبح بذلك القاضي الثالث الذي يقرر ذلك، بحسب شبكة CBS News. 
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وأعلن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جوزيف لابلانت، في نهاية جلسة استماع قصيرة، أنه "وافق على إصدار الأمر القضائي الموقت"، وهو أمر يُصدره القاضي في مرحلة مبكرة من القضية بهدف منع حدوث ضرر أو استمرار تنفيذ إجراء غير قانوني قبل أن يتم إصدار الحُكم النهائي.

وذكر أن قراره جاء بناء على ما تقدمت به منظمة دعم المجتمع الإندونيسي في نيو هامبشاير، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى دعم وتعزيز المجتمع الإندونيسي في الولاية الأميركية، ورابطة المواطنين اللاتينيين الأميركيين، ومنظمة Make the Road New York. 

وكانت تلك المجموعات الثلاث، أقامت أول دعوى قضائية فيدرالية ضد أمر ترمب التنفيذي الذي وقعه في أول يوم له بالمنصب في 20 يناير 2025.

أصدر قاض اتحادي في مدينة سياتل الأميركية، الخميس، حكماً بمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائياً.

وقال لابلانت، الذي عيَّنه الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش: "لقد قدَّم المدعون الأسباب المطلوبة للحصول على الأمر القضائي المؤقت". 

ومن المتوقع أن يصدر القاضي قراراً مكتوباً يشرح فيه أسباب اتخاذه هذه الخطوة، الثلاثاء. ويأتي أمر لابلانت بعد صدور قرارين آخرين من قضاة فيدراليين في واشنطن وميريلاند، الأسبوع الماضي، بمنع تنفيذ أمر ترمب بشأن منح الجنسية بالولادة على مستوى البلاد.

وكانت وزارة العدل الأميركية، طعنت في أحد هذه القرارات، الصادر عن القاضي الفيدرالي جون كوفينور، أمام محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة.

ووفقاً لـCBS News، تم رفع حتى الآن ما لا يقل عن 8 دعاوى قضائية في المحاكم على مستوى الولايات المتحدة ضد جهود ترمب لإنهاء حق الجنسية بالولادة، والتي جاءت كجزء من حملة واسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين.
 
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