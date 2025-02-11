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عربي-دولي

يعود تاريخه إلى عام 1987.. مسلسل قديم تناول فكرة ترامب عن تهجير الفلسطينيين! (فيديو)

Lebanon 24
11-02-2025 | 00:04
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تحدث مسلسل كوميدي أميركي بث قبل عقود عن فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع الأولى من ولايته.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مسلسل "الفتيات الذهبيات" أو "The Golden Girls"، يعود تاريخه إلى عام 1987، ويتحدث عن نقل الفلسطينيين إلى غرينلاند.
 
 
 
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ويتناغم هذا الطرح مع خطة ترامب لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن ومناطق أخرى، في إطار مساعيه إلى "امتلاك القطاع" وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط" وفقا لتعبيره.

كما أن الرئيس الأميركي كشف عن نواياه للاستحواذ على غرينلاند.

وفي الحلقة التي تحدثت عن الفكرة، تتذمر رينيه (التي تلعب دورها ريتا مورينو)، من تأخر زوجها بشكل متكرر.

وتقول لصديقاتها: "في الثانية صباحا، في انتظار عودة جورج (زوجها) إلى المنزل اتصلت ببرنامج حواري إذاعي. قدمت لهم الحل لأزمة الشرق الأوسط".

وهنا تسأل روز (التي تلعب دورها بيتي وايت)، التي كانت مستيقظة على ما يبدو وقت بث البرنامج المقصود: "إعطاء الفلسطينيين غرينلاند؟ لم أكن أعرف أنك أنت. لقد كنت رائعة".

ويسود الصمت لثوان، ثم تكرر دوروثي (التي تلعب دورها بيا آرثر) الاقتراح باستنكار واضح، قائلة: "إعطاء الفلسطينيين غرينلاند؟".

فترد رينيه: "إنه مكان كبير. لا أحد يستخدمه".

ثم تقول دوروثي: "هل تأخذ شعبا صحراويا وتضعه في الجليد والثلج؟"، فتتدخل روز لتلقي جملة ساخرة: "مع الملابس المناسبة سيكونون بخير". (سكاي نيوز)


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