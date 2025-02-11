للمرة الأولى... رئيس وزراء اليابان يشدد لهجته بشأن قضية جزر الكوريل

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قالت صحيفة هوكايدو شيمبون اليابانية، إن رئيس وزراء البلاد شيغيرو إيشيبا قام ولأول مرة خلال السنوات الأخيرة، بتشديد لهجة تصريحاته حول قضية جزر الكوريل.وأشارت الصحيفة إلى أن إيشيبا أدلى بهذه التصريحات يوم الجمعة الماضي في "المؤتمر الياباني العام للمطالبة بعودة الأراضي الشمالية".وقال رئيس الوزراء: "ستلتزم اليابان بصلابة، بسياسة حل قضية تبعية الجزر الشمالية الأربع وإبرام معاهدة سلام".ووفقا لمعلومات الصحيفة، كانت آخر مرة استخدم فيها رئيس وزراء ياباني مثل هذه الصياغة قبل إيشيبا، في عام 2019.وقبيل انعقاد المؤتمر المذكور، أعلن السكرتير العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، أن بلاده لا تزال تسعى إلى إبرام معاهدة سلام مع روسيا، على الرغم من العلاقات الصعبة بين البلدين.تعتبر علاقات روسيا واليابان متوترة منذ سنوات بسبب عدم توقيع معاهدة سلام. في عام 1956، وقع الاتحاد السوفيتي واليابان إعلانا مشتركا وافقت فيه موسكو على النظر في إعادة جزر هابوماي وشيكوتان لليابان بعد توقيع معاهدة سلام، دون التأثير على وضع جزر كوناشير وإيتوروب. توقع الاتحاد السوفيتي أن ينهي الإعلان النزاع، بينما اعتبرته اليابان جزءا من الحل دون التخلي عن مطالبها بجميع الجزر.ولم تؤد المفاوضات اللاحقة إلى أي نتيجة، ولم يتم توقيع معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية. موقف موسكو هو أن الجزر أصبحت جزءا من الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، وسيادة روسيا عليها لا تقبل الجدل.