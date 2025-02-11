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قراصنة صوماليون يستولون على قارب صيد يمني

Lebanon 24
11-02-2025 | 01:25
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أفادت السلطات المختصة بأن مجموعة من القراصنة الصوماليين المشتبه بهم استولوا على قارب صيد يمني قبالة سواحل القرن الإفريقي، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت العملية البحرية الأوروبية في الشرق الأوسط أن "الحادث لا يزال قيد التحقيق"، مشيرة إلى أن "الهجوم استهدف مركبا شراعيا تقليديا من نوع دهو الذي يستخدم عادة في مياه الشرق الأوسط، بالقرب من بلدة إيل الساحلية في الصومال".
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من جانبها، كشفت شركة الأمن البحري "أمبري" أن "القراصنة سرقوا ثلاثة قوارب صغيرة مزودة بمحركات تصل قوتها إلى 60 حصانا".

وأشارت الشركة في بيان لها صباحا إلى أن "مجموعة من القراصنة المشتبه بهم رصدت وهي تغادر سواحل بلدة إيل".
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