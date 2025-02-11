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غواصة نووية أميركية تصل سيول وكوريا الشمالية تتوعد

Lebanon 24
11-02-2025 | 02:43
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دانت كوريا الشمالية وصول غواصة نووية أميركية إلى كوريا الجنوبية، متهمة واشنطن بتجاهل مخاوفها الأمنية، محذرة من استعدادها لاستخدام أي وسيلة للدفاع عن أمنها القومي.

وأدلت وزارة الدفاع بكوريا الشمالية بهذه التصريحات بعد يوم واحد من وصول الغواصة الهجومية الأميركية "يو إس إس ألكسندريا" من فئة لوس أنجلوس إلى القاعدة البحرية في بوسان، التي تقع على بعد حوالي 320 كيلومترا جنوب شرق سول، وذلك لتجديد الإمدادات واستراحة طاقمها، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.
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وفي بيان رسمي، وصف متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية وصول الغواصة بأنه "تعبير واضح عن الهستيريا الأميركية المستمرة للمواجهة مع كوريا الشمالية، وتهديد لا يمكن إنكاره لبيئتها الأمنية".

وصرح المتحدث بأن "الولايات المتحدة تتجاهل بشكل علني المخاوف الأمنية لكوريا الشمالية"، معربا عن قلق بالغ، وحذر واشنطن لوقف استفزازاتها التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

وأضاف البيان: "قواتنا المسلحة تراقب عن كثب الظهور المتكرر للوسائل الاستراتيجية الأميركية في شبه الجزيرة الكورية، وهي مستعدة لاستخدام أي وسيلة للدفاع عن أمن الدولة ومصالحها، وكذلك للحفاظ على السلام الإقليمي".

كما أشار المتحدث إلى أن "القوات المسلحة لكوريا الشمالية ستقوم بأعمال ردع العوامل التي تهدد بيئة الأمن الإقليمي، ولن تتردد في ممارسة حقها المشروع في معاقبة المستفزين".
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