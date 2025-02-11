وزارة العدل الأميركية تأمر بإسقاط تهم الفساد ضد عمدة نيويورك

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وجهت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، المدعين الفيدراليين في نيويورك بإسقاط تهم الفساد ضد عمدة نيويورك إريك آدامز، مؤكدة أن القضية تعوق قدرته على مساعدة حملة الرئيس دونالد ترمب على صدّ الهجرة غير الشرعية.وفي مذكرة اطلعت عليها "رويترز" إلى مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، كتب القائم بأعمال نائب المدعي العام إميل بوف، أن القرار لا علاقة له بجوهر القضية، وأن وزارة العدل لم تشكك في نزاهة المدعين الذين رفعوها.ويحقق العملاء الفيدراليون في ما إذا كان آدمز قد ضغط على إدارة الإطفاء للموافقة على بناء قنصلية تركية جديدة في وسط مانهاتن مقابل تبرعات غير قانونية، على الرغم من المخاوف الأمنية.كما فحص المحققون الرحلات الجوية المجانية وترقيات الرحلات الجوية التي تلقاها العمدة من الخطوط الجوية التركية.