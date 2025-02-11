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عربي-دولي
بعد الهزّة القويّة... هل تضرب زلازل جديدة المغرب؟
Lebanon 24
11-02-2025
|
06:15
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قال مدير المعهد المغربي للجيوفيزياء ناصر جبور، إن الهزة الأرضية التي تم تسجيلها أمس في مناطق شمال المغرب، والتي أثارت هلعا بين السكان، تعد هزة معزولة ولم يتم بعدها تسجيل أنشطة زلزالية ارتدادية.
وأوضح جبور في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أنه لم يتم رصد أي توابع لهذه الهزة باستثناء ثلاث هزات ضعيفة وغير مرتبطة بالبؤرة الرئيسية، وهي هزات تسجل بشكل يومي تقريبا في المنطقة.
وأشار مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء إلى أن منطقة وزان تقع عند نقطة تماس بين سهل الغرب وسلسلة جبال الريف، وهي مناطق تشهد من حين لآخر هزات أرضية، عادة ما تكون ضعيفة. ولفت إلا أن الهزة الأخيرة كانت أقوى، حيث سجلت 5.2 درجات على مقياس ريختر.
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ودعا جبور المواطنين إلى عدم الهلع، وأكد على أهمية الحفاظ على الهدوء في مثل هذه الحالات، مع ضرورة التوجه إلى أماكن آمنة مثل الاحتماء بمائدة خشبية خلال مرور الموجة الزلزالية. (سكاي نيوز عربية)
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