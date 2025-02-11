أول تعليق للشرع على خطة ترامب بشأن غزة

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صرح الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في تصريحات أذيعت مؤخرًا، بأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة والسيطرة على القطاع هي "جريمة كبيرة" وأنه يعتقد أنها "لن تنجح".وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وتعمل على تطويره اقتصاديًا بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى. وأكد أن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى القطاع بموجب خطته.وفي مقابلة مع بودكاست بريطاني، قال الشرع إن مقترح ترامب لن ينجح، مؤكدًا: "لا توجد قوة يمكن أن تجبر أهل الأرض على مغادرتها. هذه المحاولات فشلت عبر التاريخ، خاصة خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث تحمل الناس العذاب والدمار، ومع ذلك رفضوا الخروج من أرضهم."وأضاف الشرع، الذي تم الإعلان عن توليه الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية بعد أن قاد مقاتلو فصيله الإطاحة ببشار الأسد، قائلاً: "ليس من الحكمة ولا من الأخلاق البشرية أو السياسية إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم."وتابع قائلاً: "أعتقد أن هذه جريمة كبيرة جدًا لا يمكن أن تحدث، وأعتقد أنها لن تنجح."ويعارض كل من مصر والأردن ودول عربية أخرى بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، حيث يخشى معارضو مقترح ترامب من أن يؤدي أي نزوح جماعي إلى تقويض فرص "حل الدولتين" وتحميل الدول العربية تداعياته. (ارم نيوز)