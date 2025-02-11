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عربي-دولي

عقوبات أميركية - بريطانية - أسترالية على خوادم روسيّة

Lebanon 24
11-02-2025 | 08:50
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فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عقوبات على شركة Zservers، المزود لخدمات الاستضافة في روسيا، وعلى اثنين من مشغليها، متهمةً إياهم بالتورط في هجمات برامج الفدية LockBit.

وحددت وزارة الخزانة الأميركية Zservers كمزود لخدمات الاستضافة "المحمية"، حيث تبيع الوصول إلى خوادم متخصصة وبنية تحتية رقمية مصممة لتجنب الاكتشاف والاستجابة لطلبات إنفاذ القانون.
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وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث: "يعتمد منفذو هجمات برامج الفدية وغيرهم من مجرمي الإنترنت على مزودي خدمات الشبكات الخارجيين مثل Zservers لتمكين هجماتهم على البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي". (العربية)
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