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تقرير لـ"بلومبرغ".. بعد توقف عمليّات أنصار الله هل تحسّنت حركة السفن في البحر الأحمر؟

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:00
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أكّدت وكالة "بلومبرغ"، أنّ الأسابيع الأخيرة شهدت بطئاً في حركة السفن عبر البحر الأحمر، رغم مرور فترة طويلة على توقف العمليات اليمنية.

وقالت الوكالة إنّه بالرغم من إعلان أنصار الله لهدنة منذ الشهر الماضي وعدم وقوع أي حادث في البحر الأحمر، فإنّ "عدد السفن التي تبحر عبر خليج عدن ظل من دون تغيير، وفقا لمركز المعلومات البحرية المشترك".
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ونقلت "بلومبرغ" عن كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر شركات الشحن في العالم، تحذيرهم من أن "أي عودة إلى البحر الأحمر من المرجح أن تكون بطيئة في ظل تقلبات التوترات في الشرق الأوسط"، كما ذكرت أنّ "الشاحنين ما زالوا يعتمدون الطريق الأطول الواقع في الطرف الجنوبي من أفريقيا".

ووفقاً لتحديث أسبوعي صادر عن المركز المعلومات البحرية المشترك، "فعلى الرغم من أن الخمول يمكن اعتباره تحسناً في الأمن البحري، فإن التهديد الذي تتعرض له السفن التجارية لم يتغير، كما أن أرقام العبور ثابتة إلى حد ما". (الميادين)
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