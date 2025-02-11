لم يقمّ بأمرين مهمّين... صحيفة إسرائيليّة تكشف عن "فضيحة" تتعلق بزيارة نتنياهو لأميركا

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "معاريف" كشفت عن فضيحة تتعلق بتفاصيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، منوهة إلى أنه "لم يفعل أمرين أثناء إقامته الطويلة في واشنطن".وتابعت الصحيفة: "ليس من المفاجئ بل كان متوقعا ألا يفعلهما، فالأمر الأول لم يتصل بالرئيس السابق جو بايدن ليشكره على المساعدة الضخمة التي قدمها لإسرائيل كرد فعل فوري على هجوم السابع من تشرين الاول، وهذه المساعدة شملت ميزانية طارئة خاصة بقيمة 14 مليار دولار، والتي وصلت بالفعل وتم استخدامها".وأضافت أن "الأمر الثاني يتعلق بعدم لقاء نتنياهو بقيادة الجالية اليهودية الكبيرة في الولايات المتحدة، وهو إجراء يقوم به كل من تقلد منصب رئيس وزراء إسرائيل"، منوهة إلى أن نتنياهو التقى لأول مرة بمجموعة من كبار المسؤولين اليهود في زيارته السابقة في أيلول الماضي، للمشاركة باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.ونقلت "معاريف" عن بعض المشاركين في اللقاء بقولهم إن "المحادثة مع رئيس الوزراء كانت مهينة، وكان من الأفضل ألا تتم".وقالت الصحيفة: "يمكننا أن نفهم تمامًا لماذا لم يجد رئيس الوزراء أنه من المناسب أو اللائق الاتصال بالرئيس السابق جو بايدن، وحتى القيام بذلك سراً. ببساطة، كان نتنياهو يخشى بشدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي كانت مكالمة مع بايدن ستغضب قلبه".وأردفت بقولها: "إهانة كرامة ترامب بالنسبة لنتنياهو هي خطيئة لا يمكن إلا أن يُقتل المرء من أجلها، حسب مصادر لا يمكن تجاوزها".وذكرت أنه "من وجهة نظر نتنياهو، يمكننا أن نفهم تجاهله الظاهر لليهود المعروفين كممثلين للجالية اليهودية في الولايات المتحدة، وخاصة في نيويورك ولوس أنجلوس. هؤلاء اليهود في الغالب ليبراليون، ملتزمون بالديمقراطية والمساواة، ويكرهون دونالد ترامب بشكل كبير".وأشارت إلى أنه "في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، صوت نحو 80% من الناخبين اليهود لصالح كامالا هاريس. في الواقع، لم يكن معظمهم يحبونها، لكن كراهيتهم لدونالد ترامب كانت تفوق قلقهم من فوز هاريس". (عربي 21)