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عربي-دولي

"سندافع بحزم عن أمننا".. إيران تشتكي ترامب لمجلس الأمن

Lebanon 24
11-02-2025 | 09:21
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قدمت إيران، الثلاثاء، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، التي اعتبرتها مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقدم الشكوى كاظم غريب آبادي، معاون الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدًا أن هذه الخطوة جزء من الإجراءات القانونية لمحاسبة التصريحات غير القانونية.
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وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران ستدافع بحزم عن أمنها ومصالحها الوطنية.


وكان ترامب قد أعرب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق غير نووي مع إيران بدلاً من استخدام القوة العسكرية، وهو ما رفضته طهران بشدة، في وقت نفى فيه المسؤولون الإيرانيون مزاعم عن برنامج نووي عسكري. (ارك نيوز)
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