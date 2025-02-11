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عربي-دولي

تفاصيل جديدة تُكشف عما حصل في 7 تشرين الأوّل... هذا ما توصّلت إليه آخر التحقيقات

Lebanon 24
11-02-2025 | 09:45
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أفاد موقع "واللا" الإسرائيليّ أنّ هيئة الأركان الإسرائيلية تقترب من إنجاز 4 تحقيقات مركزية بشأن هجوم 7 تشرين الأوّل 2023.
 
 
وأضاف "واللا" أنّ رئيس الأركان قرّر تقليص عدد المشاركين في التحقيقات بشأن هجوم 7 تشرين الأوّل لمنع التسريبات.
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وأشار الموقع الإسرائيليّ إلى أنّ التحقيقات تكشف أنّ مقاتلي حماس حاولوا خلال هجوم 7 تشرين الأوّل إحتلال كيبوتس كفار عزة وبئيري.
 
 
وتابع "واللا" أنّ التحقيقات تكشف أن القادة الذين وصلوا إلى كفار عزة وبيئري وجدوا صعوبة في فهم ما يجري وهو ما شكل عقبات.
 
 
وقال الموقع إنّ التحقيقات تكشف أن الجيش الإسرائيليّ وجد صعوبة في مقاتلة المسلحين الفلسطينيين الذين انتشروا فوق الأسطح.
 
 
ولفت إلى أنّ التحقيقات تكشف أن المسلحين حاولوا إحتلال كفار عزة فترة طويلة والتفاوض عليها مع إسرائيل، وأنّ الجيش الإسرائيليّ ظلّ يُحارب بعد 7 تشرين الأوّل عددا من المسلحين الفلسطينيين بانتظار الأوامر.
 
 
وأضاف "واللا" أنّ التحقيقات تكشف أن الفلسطينيين أعدوا لائحة بأسماء مسؤولين أمنيين في غلاف غزة وحاصروا بعض المباني، وأنّ الجيش الإسرائيليّ تأخّر في الوصول إلى غلاف غزة بسبب خروج قادة وضباط كبار في إجازة ذلك اليوم. (رصد لبنان 24)
 
 
 
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