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عربي-دولي

بعد هزّات أرضيّة عديدة... إنحسار مياه البحر 300 متر في مدن تركيّة (صور)

Lebanon 24
11-02-2025 | 10:15
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بينما يستمر النشاط الزلزالي في بحر إيجة الذي بلغ مستوى غير معتاد، أثار انحسار مياه البحر في عدة مناطق ساحلية مثل إزمير وأيدن، قلق المواطنين.

وتشهد منطقة بحر إيجة سلسلة متواصلة من الهزات الأرضية منذ 28 كانون الثاني الماضي بلغت مستوى غير معتاد، مما يثير المخاوف حول طبيعة هذه الاضطرابات غير المألوفة التي تشهدها المنطقة.
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وقد شعر سكان المنطقة المطلة على بحر إيجة بالقلق عندما لاحظوا أن المياه على الشاطئ قد تراجعت بشكل غير عادي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه في مدينة ديديم، على الساحل الغربي لتركيا والمطلة على بحر إيجة، حيث تنشط الرياح الشمالية القوية، تراجعت مياه البحر لمسافة حوالي 300 متر عن الشاطئ.

وفي الأماكن التي حدث فيها التراجع، تشكلت المستنقعات والجزر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه مع انحسار مياه البحر في سيليفري في اسطنبول، تشكلت جزر صغيرة على الساحل.

وقال أحد المواطنين ويدعى حسين أوسلو إنه يعيش في المنطقة منذ 41 عاما، وهناك فترة تنحسر فيها المياه أثناء الرياح الشمالية القوية، لكنه لم يشهد مثل هذه الحالة منذ فترة طويلة.

وفي مدينة تشيشمي في إزمير الساحلية على بحر إيجة، لوحظ تراجع المياه في عدة مناطق بسبب الرياح الشمالية القوية التي كانت فعالة منذ فترة.

ووصل التراجع في موقع ميناء ألاتشاتي إلى مسافة 300 متر تقريبا.

كما لوحظ انحسار مياه نهر كارشياكا في مدينة إزمير، الذي يعد موطنا للعديد من الطيور.

وقال صياد هاو إن التراجع وصل إلى مستوى خطير، مؤكدا أن هذا الوضع أثر سلبا على الصيد بالقوارب. (روسيا اليوم)
 
ماذا يحدث في بحر إيجة؟.. انحسار مياه البحر 300 متر في إزمير وأيدن التركية (صور)
 
 
 
 
 
 
 
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