العراق ينفي منح ضباط من نظام الأسد حقّ الإقامة المؤقتة

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نفت وزارة الداخلية العراقية منح حقّ "الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية" للعشرات من الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق.وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية، إن"بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن منح السلطات الحكومية العراقية حق "الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية" للعشرات من الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول الماضي، مع دخول قوات المعارضة إلى دمشق.وأضاف ميري: "المواقع أضافت أن بغداد وافقت على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم. وإننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، نؤكد أهمية معرفة المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن الشائعات المغرضة".وأكد أن"وزارة الداخلية العراقية لم تقم بأي إجراء بشأن منح الإقامة ولأي سبب كان إلى الضباط وقادة الجيش السوري السابق كما يحاول البعض الترويج له". (العربية)