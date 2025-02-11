الاتحاد الإفريقي: الحرب السودانية أسوأ أزمة إنسانية في العالم

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وصف مسؤولون في الاتحاد الإفريقي، الحرب الأهلية السودانية بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وحذروا من أنها تترك مئات آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية.وقال رئيس لجنة تابعة للاتحاد الإفريقي معنية في السودان محمد بن شمباس على منصة "إكس"، إن الحرب "عرقلت إمكان الوصول إلى المساعدات الإنسانية وأدت إلى نقص في الغذاء وفاقمت الجوع".وأضاف أن "الأطفال والنساء يتعرضون لانتهاكات متواصلة ويفتقر المسنون والمرضى للمساعدة الطبية". وتابع أن "هذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم". (العربية)