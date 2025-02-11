إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟

ذكر موقع "روسيا اليوم" أن صحيفة (Türkiye Gazetesi) التركية نشرت خطة للإطاحة بالرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته، عبر انقلاب عسكري جرى التخطيط له في اجتماع سري في إحدى مدن الجوار السوري.

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وبحسب الصحيفة فقد شارك في الاجتماع كبار جنرالات الحرس الثوري الإيراني وضباط من النظام السابق، بالإضافة إلى ترتيبات لدعم فصائل مثل "قوات سوريا الديمقراطية" و"داعش" والحشد الشعبي العراقي وحزب الله.



وزعمت الصحيفة أن الاجتماع عقد في فيلا مملوكة لرجل أعمال في مدينة عراقية الأسبوع الماضي، بمشاركة اللواء حسين أكبر، القائد السابق في الحرس الثوري وسفير إيران السابق في دمشق، إلى جانب اللواء أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري، ومسؤول العمليات الخاصة في الاستخبارات الإيرانية.

وشارك من قيادات النظام السابق، بحسب المصدر نفسه، كل من اللواء أسعد العلي واللواء محمد خلوف والعميد عادل سرحان والعميد عبد الله مناف الحسن، والعميد محمد سرميني.



وجرى الاتفاق على دعم لوجستي وتسليحي من خلال معابر حدودية تشمل دير الزور-البوكمال والحسكة-القائم-ربيعة-المالكية، بالإضافة إلى تأمين الإمدادات عبر البحر من طرطوس واللاذقية.



وأشار الحاضرون إلى وجود تفاهمات شاملة مع حزب العمال الكردستاني "قسد" لتنفيذ هذه الخطة.



كما تقرر استخدام مقاتلين من أفغانستان وباكستان تحت قيادة فصائل "زينبيون" و"فاطميون"، مع تهريبهم عبر المناطق التي تسيطر عليها "قسد".



وأفاد الاجتماع بأن الممر البحري بين اللاذقية وقبرص الجنوبية سيُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين، بينما سيتولى حزب الله" دعم العمليات عبر النقل البري من لبنان.



وكان اغتيال الرئيس الشرع محوراً رئيسياً في الاجتماع، وناقش الحاضرون سبل تنفيذ العملية عبر خلايا داخلية وعناصر من تنظيم "داعش".



وجرى التركيز على استغلال أي ثغرات داخل حكومة تصريف الأعمال لتسهيل تنفيذ المخطط.