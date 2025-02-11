مسؤولة تهاجم ترامب: أوكرانيا لن تصبح روسية أبدا

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هاجمت مسؤولة أوكرانية، يوم الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تصريحاته المثيرة بأن تصبح أوكرانية يوما ما روسية.وقالت أولينا تريجوب، زعيمة المجتمع المدني ومستشارة في وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية: "ترامب لا يفهم الأمر - أوكرانيا ليست شركة فاشلة جاهزة للاستيلاء عليها بشكل معادٍ".وأضافت "الأوكرانيون شعب فخور وذو روح عالية وسيقاتل حتى النهاية من أجل استقلاله وحق وجوده"، مؤكدة "لن تكون أوكرانيا روسية أبدًا".(سكاي نيوز)