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عربي-دولي

مسؤولة تهاجم ترامب: أوكرانيا لن تصبح روسية أبدا

Lebanon 24
11-02-2025 | 11:20
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هاجمت مسؤولة أوكرانية، يوم الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تصريحاته المثيرة بأن تصبح أوكرانية يوما ما روسية.
وقالت أولينا تريجوب، زعيمة المجتمع المدني ومستشارة في وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية: "ترامب لا يفهم الأمر - أوكرانيا ليست شركة فاشلة جاهزة للاستيلاء عليها بشكل معادٍ".
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وأضافت "الأوكرانيون شعب فخور وذو روح عالية وسيقاتل حتى النهاية من أجل استقلاله وحق وجوده"، مؤكدة "لن تكون أوكرانيا روسية أبدًا".
(سكاي نيوز)
 
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