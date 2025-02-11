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نقاشات ساخنة.. إسرائيل تبحث خيار العودة للقتال

Lebanon 24
11-02-2025 | 11:29
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تسببت النقاشات الساخنة في اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت" حول قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بتمديده لساعة رابعة.

وطالب 3 وزراء على الأقل بالعودة الفورية إلى القتال في غزة، للاستفادة من الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس دونالد ترامب لإسرائيل لإلغاء وقف إطلاق النار في الوقت الذي تريده، وفق القناة 14 الإسرائيلية.
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وكان قال ترامب الليلة الماضية: "إذا لم يتم إعادة المختطفين حتى يوم السبت، فيجب على إسرائيل إلغاء وقف إطلاق النار وفتح أبواب الجحيم على غزة".

ويبحث اللقاء آخر التطورات في القطاع الجنوبي وإعلان حركة حماس وقف الصفقة حتى إشعار آخر.

وأفاد معلق القناة العسكري نعوم أمير بأن 3 وزراء على الأقل يطالبون بالعودة الفورية للقتال.

وأشارت القناة إلى أن المجلس السياسي الأمني ناقش إعلان حماس وقف إطلاق سراح الرهائن حتى إشعار آخر. (ارم نيوز)
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