بهدوء شديد.. هذا ما فعلته إسرائيل داخل سوريا

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أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن جيش بلاده لن ينسحب من المنطقة الأمنية التي احتلها الشهر الماضي في جبل الشيخ السوري وسيبقى فيها "لأجل غير مسمى".من جهتها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيل أقامت بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وإنه لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بتلك المنطقة.وأضافت أن الوجود الإسرائيلي في سوريا لم يعد مؤقتا حيث يتم بناء 9 مواقع عسكرية بالمنطقة الأمنية، مضيفة أن 3 ألوية تعمل هناك مقارنة بكتيبة ونصف الكتيبة قبل 7 تشرين الأول 2023، وأكدت أن الجيش يخطط للبقاء بسوريا طيلة عام 2025. (عربي21)