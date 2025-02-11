تركيا تعود لشراء سندات الخزانة الأميركية

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بدأت تركيا شراء سندات الخزانة الأميركية لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، مما يمثل نهاية للانخفاض الذي بدأ في عام 2016 وسط توترات متزايدة مع الولايات المتحدة.وأشارت المعلومات إلى أن "البنك المركزي يشتري سندات الخزانة كجزء من جهوده لتطبيع سياسة الاحتياطيات، حيث أصبحت احتياطيات العملات الأجنبية الآن عند مستوى صحي".وزادت سندات الخزانة الأميركية في الاحتياطيات التركية بمقدار 10 مليارات دولار خلال العام الماضي إلى 12 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية التي جمعتها بلومبرغ. وقد تخلت أنقرة عن معظم الحيازات، التي بلغت ذروتها عند ما يقرب من 80 مليار دولار قبل عقد من الزمن، بعد أن بدأت العلاقات مع واشنطن تتدهور بسبب مجموعة من الخلافات السياسية والجيوسياسية خلال فترة ولاية دونالد ترمب الأولى. (بلومبيرغ)