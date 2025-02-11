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عربي-دولي

"أصابعنا على الزناد".. تهديد من الحوثيين لإسرائيل إذا استأنفت هجماتها على غزة

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:43
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أكد زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، أن مماطلة إسرائيل في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق اذا دفعت الأمور إلى التصعيد فسنكون حاضرين وبقوة.

وقال الحوثي بمناسبة ذكرى "هروب المارينز الأميركي" من العاصمة صنعاء: "العدو الإسرائيلي يماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وإن اتجه إلى التصعيد فسيقابله صمود وثبات من الشعب الفلسطيني".
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وأضاف: "إن اتجه العدو الإسرائيلي إلى التصعيد فسيقف أحرار الأمة مع الشعب الفلسطيني، ونحن مستمرون في موقفنا".

وتابع: "أيدينا على الزناد وحاضرون للاتجاه الفوري للتصعيد ضد العدو الإسرائيلي إذا عاد للتصعيد على قطاع غزة".

وأوضح أن "المشروع الصهيوني واضح في كل أدبياته، كتابات، كتب، مؤلفات، خطط، تصريحات، حقائق واضحة وليست مسألة ادعاء أو اتهامات، كما أن الصهاينة يصرحون بسعيهم للسيطرة المباشرة والاحتلال المباشر على رقعة جغرافية كبيرة من هذه الأمة تحت عنوان إسرائيل الكبرى".

وحذر عبد الملك الحوثي من أن "المشروع الأميركي - الإسرائيلي يسعى إلى مصادرة المقدسات، ليس فقط المسجد الأقصى بل ومكة والمدينة هي جزء من المشروع الصهيوني".

وأشار إلى أن "المشروع الصهيوني في أهدافه هو مشروع كبير وخطير جدا وصعب التنفيذ لأنه تدميري جدا ويستهدف أمة بأكملها، ولكن هم يعملون على تنفيذه من خلال مراحل". (روسيا اليوم)
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