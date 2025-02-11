Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع المصري يطالب قواته بأعلى درجات الجاهزية

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1319060-638749006860747499.jpg
Doc-P-1319060-638749006860747499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبدالمجيد صقر، الجيش الثالث الميداني بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لضمان قدرة القوات المسلحة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليها.

جاء ذلك خلال مشاركته في تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميداني، الذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. شمل المشروع عرضًا للفكرة التعبوية والأعمال التي تم تنفيذها في المراحل السابقة، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذها القادة أثناء إدارة المشروع.
Advertisement

كما نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش مع عدد من المشاركين كيفية اتخاذ القرار الأمثل للتعامل مع المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

من جانبه، أكد قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء هشام شندي، حرص مقاتلي الجيش الثالث على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن، مهما تطلب ذلك من تضحيات.

وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أحمد خليفة، قد شهد إحدى مراحل المشروع، حيث تم عرض التقارير والقرارات المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى إجراء مواقف تكتيكية مفاجئة لضمان قدرة القادة والضباط على اتخاذ القرار السليم وفقًا للموقف. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-02-11
15:43 | 2025-02-11
15:04 | 2025-02-11
14:21 | 2025-02-11
14:00 | 2025-02-11
13:46 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24