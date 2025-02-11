وزير الدفاع المصري يطالب قواته بأعلى درجات الجاهزية

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طالب وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبدالمجيد صقر، الجيش الثالث الميداني بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لضمان قدرة القوات المسلحة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليها.جاء ذلك خلال مشاركته في تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميداني، الذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. شمل المشروع عرضًا للفكرة التعبوية والأعمال التي تم تنفيذها في المراحل السابقة، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذها القادة أثناء إدارة المشروع.كما نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش مع عدد من المشاركين كيفية اتخاذ القرار الأمثل للتعامل مع المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات.من جانبه، أكد قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء هشام شندي، حرص مقاتلي الجيش الثالث على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن، مهما تطلب ذلك من تضحيات.وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أحمد خليفة، قد شهد إحدى مراحل المشروع، حيث تم عرض التقارير والقرارات المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى إجراء مواقف تكتيكية مفاجئة لضمان قدرة القادة والضباط على اتخاذ القرار السليم وفقًا للموقف. (روسيا اليوم)