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زلزال بقوة 5.2 درجات وسط كرواتيا

Lebanon 24
11-02-2025 | 16:23
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وقع زلزال بقوة 5.2 درجات، مساء الثلاثاء، بالقرب من مدينة زادار وسط كرواتيا.

وأفاد بيان للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الثلاثاء، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجات مركزه قرب مدينة زادار، شعر به أيضا بعض سكان مناطق البوسنة والهرسك، البلد المجاور لكرواتيا.
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وأشار البيان إلى حدوث هزة ارتدادية، وعدم ورود أي بلاغات فورية عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية إثر الزلزال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السكان في بعض مناطق كرواتيا خرجوا من منازلهم خوفا من الزلزال. (الاناضول)
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