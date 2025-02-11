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عربي-دولي

هل منحت العراق إقامة مؤقتة لضباط وقادة تابعين لنظام الأسد؟

Lebanon 24
11-02-2025 | 16:37
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أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن المعلومات عن منح العراق الإقامة لقادة الجيش السوري في نظام بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منح السلطات الحكومية العراقية حق الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الاول الماضي".
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وأضاف: "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، نؤكد أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات المغرضة".

قال أيضا: "كما نؤكد أن وزارة الداخلية العراقية لم تقم بأي إجراء بشأن منح الإقامة، ولأي سبب كان، للضباط وقادة الجيش السوري السابق، كما يحاول البعض الترويج له".
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