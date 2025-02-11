الحفاظ على "أعلى درجات الجاهزية".. هذا ما طلبه وزير الدفاع المصري من الجيش

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جاء ذلك خلال حضور وزير الدفاع المصري تنفيذ المرحلة الرئيسة لمشروع مراكز القيادة التعبوية للجيش الثالث الميداني، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري العميد غريب عبدالحافظ. طالب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، رجال الجيش الثالث الميداني بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها تحت مختلف الظروف.جاء ذلك خلال حضور وزير الدفاع المصري تنفيذ المرحلة الرئيسة لمشروع مراكز القيادة التعبوية للجيش الثالث الميداني، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري العميد غريب عبدالحافظ.

وأفاد عبد الحافظ في بيانه، بأن تنفيذ تلك المرحلة استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من قادة القوات المسلحة.



وبحسب البيان، ناقش وزير الدفاع المصري عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرار الأمثل للتعامل مع كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

وطالب وزير الدفاع رجال الجيش الثالث الميداني بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها تحت مختلف الظروف.



يذكر أن أبرز مهام الجيش الثالث الميداني تتمثل في تأمين محافظة سيناء وحدود البلاد المتاخمة مع قطاع غزة.