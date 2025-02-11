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إقالة مفتش عام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.. اليكم السبب

Lebanon 24
11-02-2025 | 23:57
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أقالت الإدارة الأميركية، مفتش عام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بول مارتن.

وجاء قرار الإقالة بعد يوم واحد من نشر مكتبه تقريرا "انتقد بشدة" جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الوكالة، وفقا لوكالة رويترز.
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وقال مسؤول للوكالة، إن "مارتن أقيل رسميا من منصبه".

قال أيضا: "تم إبلاغه عبر رسالة إلكترونية أرسلها ترينت مورس، نائب مدير مكتب شؤون موظفي الرئاسة".
وكان مارتن قد تولى منصب المفتش العام للوكالة، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، منذ كانون الاول 2023.

جاءت إقالة مارتن بعد يوم من إصدار مكتب المفتش العام تقريرا أشار إلى أن تحركات إدارة ترامب لتفكيك الوكالة شلّت قدرتها على إدارة مساعدات غير منفقة بقيمة 8.2 مليار دولار.

يُذكر أن ترامب أصدر في 20 كانون الثاني الماضي أمرا بتجميد معظم المساعدات الخارجية، مشيرا إلى رغبته في التأكد من توافقها مع سياسة "أميركا أولا".

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