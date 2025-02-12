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صحة

لا يُعرف عنه الكثير ويُثير مخاوف عالمية.. نيويورك تؤكد أول إصابة بجدري القردة

Lebanon 24
12-02-2025 | 00:10
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أعلنت وزارة الصحة بولاية نيويورك أمس الثلاثاء تسجيل أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة، مما يزيد المخاوف العالمية بشأن انتشار المتحور الذي لا يُعرف عنه الكثير.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، هناك ثلاث حالات مؤكدة في البلاد، في كاليفورنيا وجورجيا ونيوهامبشير، تسببت فيهم السلالة الفرعية (آي.بي).
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وأعلنت منظمة الصحة العالمية في آب الماضي أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وذلك للمرة الثانية خلال عامين. وجاء ذلك بعد تفش للعدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي انتشرت إلى بلدان مجاورة.

وأحجمت وزارة الصحة بولاية نيويورك عن الإدلاء بأي معلومات إضافية عن الإصابة.

وفي السياق، قالت سلطات الصحة العامة أمس الثلاثاء إن تفشي مرض الحصبة في غرب تكساس توسع، بينما تم تأكيد حالة إصابة جديدة عبر حدود الولاية في نيو مكسيكو.

وأعلنت إدارة الخدمات الصحية في تكساس عن تسجيل 24 حالة إصابة بالحصبة مرتبطة بظهور الأعراض خلال الأسبوعين الماضيين. وتعد مقاطعة جينز، وهي مقاطعة صغيرة في غرب تكساس، من بين المناطق التي تسجل أعلى معدلات الإعفاء من اللقاحات في الولاية.

وفي مقاطعة ليا المجاورة بولاية نيو مكسيكو، تم تنبيه السكان الثلاثاء إلى إصابة مراهق غير مُطعّم بالحصبة، إضافة إلى احتمال تعرض مزيد من الأشخاص للعدوى في غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات وصالة ألعاب رياضية لطلاب الصف السادس بمدينة لوفينجتون.

وقالت إدارة الصحة في نيو مكسيكو في بيان صحفي: "الشاب المصاب في نيو مكسيكو لم يسافر مؤخرا ولم يختلط بحالات معروفة مرتبطة بتفشي المرض في تكساس".(العربية)


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