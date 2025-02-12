حملة إلكترونية لمؤسسات حقوقية في الولايات المتحدة رفضاً لخطة التهجير من غزة

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أطلق نشطاء ومؤسسات حقوقية في الولايات المتحدة حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي Gaza is not for sale، رفضاً لخطة تهجير المواطنين المقترحة من قطاع غزة إلى دول الجوار، بحسب "وفا".وعبر النشطاء عن غضبهم من خطط التهجير المقترحة المرفوضة من الفلسطينيين والشعوب الحرة التي تساند حقوقه المشروعة.كما شددوا في حملتهم على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ورفض الحلول المجزأة التي تساهم في تعميق الصراع في المنطقة.