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عربي-دولي

كوريا الجنوبية تبحث إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا بعد سقوط نظام الأسد

Lebanon 24
12-02-2025 | 03:38
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تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية مراجعة إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا، في أعقاب سقوط نظام الأسد الذي استمر لنصف قرن، وفق لوكالة "يونهاب".


جاء هذا الإعلان على لسان مسؤول في وزارة الخارجية الكورية يوم الثلاثاء، حيث كشف المسؤول عن هذه الخطة بعد عودته من زيارة إلى سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري.
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وأكد ذات المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه أن الحكومة السورية المؤقتة أبدت استعدادها للتعاون الدبلوماسي مع سيئول، وتمت دراسة الوضع الحالي في البلاد.

وأوضح المسؤول أن الحكومة السورية أعربت عن ترحيبها بالخطوة الكورية قائلا: "نعتقد أن البيئة الأساسية لإرساء علاقات دبلوماسية أصبحت مواتية".

وأفاد المتحدث بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أعرب عن رغبة سوريا في بناء علاقات ثنائية جديدة مع كوريا الجنوبية.

من جهته، أكد المسؤول الذي قاد أول وفد رسمي إلى سوريا منذ 22 عاما، أن بلاده ستواصل دعم الشعب السوري في مسيرته نحو الحرية والديمقراطية.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاءات المنافع المحتملة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، معبرين عن عزم سيئول المشاركة في جهود إعادة إعمار سوريا.

يشار إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بكوريا الجنوبية حتى الآن، ومن شأن إقامة هذه العلاقات أن يوسع نطاق التعاون الدبلوماسي لسيئول.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية قامت العام الماضي بإحداث تغيير كبير في سياستها الخارجية من خلال إقامة علاقات دبلوماسية مع كوبا، وافتتحت سفارتها في هافانا الشهر الماضي.

وكانت سوريا قد أقامت علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية منذ عام 1966، لكن يعتقد أن الحكومة السورية الجديدة تهدف إلى تقليص الروابط مع الدول التي كانت داعمة لنظام الأسد السابق. (روسيا اليوم)
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