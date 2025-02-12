ابن إيلون مساك يسرح ويمرح بمكتب ترامب.. ويخطف الانظار

أثار ظهور ابن إيلون ماسك مع والده والرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الثلاثاء، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على منصة إكس المملوكة للملياردير ماسك.

وعقد ماسك الذراع الأيمن لترامب والمسؤول عن وزارة كفاءة الحكومة الجديدة، والرئيس الأميركي مؤتمرا صحفيا في المكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض حيث ظهر ابن ماسك الذي كان أحيانا يرفعه والده على كتفيه، وأحيانا أخرى كان يتحرك بعفوية الأطفال حول المكتب البيضاوي.

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ونشر ماسك صورا عدة من المؤتمر مع ابنه الذي دأب على الحركة خلال حديث والده للصحفيين.

ورصد البعض رد فعل ترامب أثناء تحدث ماسك بينما كان ابنه يتحرك بحرية في المكتب البيضاوي إلى جانب والده.

وفيما واعتبر البعض أن تواجد الطفل بحركاته العفوية البريئة بمؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي، أمر لطيف، رأى آخرون أن ذلك غير لائق وفيه كسر للقواعد المتعارف عليها وأن ذلك المكان والتوقيت غير مناسب لتواجد الأطفال.